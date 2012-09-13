Отредактировать текст (русский язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок234 просмотра

Есть текст, который перевели с английского на русский. Перевод хороший, но нужно его сделать идеальным, с точки зрения стиля.

Объем - 22 000 знаков, тема - маркетинг, бизнес.

Нужно сделать за 1 день.

Пишите цену и сразу указывайте КОНКРЕТНЫЕ примеры работ (а не все портфолио).

Пишите только в проекте.

Спасибо.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров