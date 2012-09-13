Отредактировать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/ . Конкретнее – удалить существующее, написать 2 – 3 предложения о товаре (от себя), оставив характеристики. В общем, минута работы на один товар. Всего около ...
Отредактировать текст (русский язык)
Есть текст, который перевели с английского на русский. Перевод хороший, но нужно его сделать идеальным, с точки зрения стиля.
Объем - 22 000 знаков, тема - маркетинг, бизнес.
Нужно сделать за 1 день.
Пишите цену и сразу указывайте КОНКРЕТНЫЕ примеры работ (а не все портфолио).
Пишите только в проекте.
Спасибо.
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