Простая работа по копированию текста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок564 просмотра

Необходимо скопировать текст из PDF документа (билеты ПДД 2012) в файл XML, соблюдая определенную схему. Сам PDF документ и образец файла XML я вышлю по почте. Чтобы оценить объем работ в приложении есть скриншот первого билета (в билете 20 вопросов). Для примера, в приложенном файле SampleXML можно посмотреть образец заполнения билета. Всего билетов 80.

13 лет назад
tepsoft
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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