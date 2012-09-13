Простая работа по копированию текста

Необходимо скопировать текст из PDF документа (билеты ПДД 2012) в файл XML, соблюдая определенную схему. Сам PDF документ и образец файла XML я вышлю по почте. Чтобы оценить объем работ в приложении есть скриншот первого билета (в билете 20 вопросов). Для примера, в приложенном файле SampleXML можно посмотреть образец заполнения билета. Всего билетов 80.