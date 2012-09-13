Базы емейлов по категориям

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Закрыт12 заявок327 просмотров

Есть база данных емайлов по категориям.

Нужно привести базу в порядок. множество катез егорий в каждой свои эмайлы. база собиралась черерез инет и поэтому много эмайлов лишних. нужно убрать лишние, несоответствующие категоррии - объясню если что как, но там все элементарно и привести впорядок.

Жжду ваших предложений.спасибо.

13 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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