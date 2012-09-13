Комфортная работа с текстами, подходящая для всех, кто активно дружит с русским языком, клавиатурой и интернетом. Сборы и видоизменение текстов, описаний товаров и услуг, всевозможных характеристик продуктов. Несложно.
Базы емейлов по категориям
Есть база данных емайлов по категориям.
Нужно привести базу в порядок. множество катез егорий в каждой свои эмайлы. база собиралась черерез инет и поэтому много эмайлов лишних. нужно убрать лишние, несоответствующие категоррии - объясню если что как, но там все элементарно и привести впорядок.
Жжду ваших предложений.спасибо.
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