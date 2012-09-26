Модератор статей на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен23 заявки549 просмотров

Необходимо 1 раз в день модерировать статьи добавленные на сайт.

Все действия происходят из общедоступной части. Настроено удобное управление и редактирование.

Исполнитель просто просматривает сайт, редактирует и удаляет статьи.

1) правит некоторые заголовки

2) иногда добавляет тематическое изображение (без подгонки по размерам)

3) удаляет ненужный материал.

Дописывать или рерайтить текст не нужно.

В день порядка 100 статей.

Работа несложная, оплата постоянная.

13 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$80
30 дней
Все отлично. Хороший исполнитель. Рекомендую.
Человек хороший, порядочный, терпеливый. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад