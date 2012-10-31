Персонально для Elena_Amp

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок209 просмотров

"Редактирование художественного произведения"

13 лет назад
Adi1
Арен 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena_Amp
Елена 
68 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$300
25 дней
Я написал роман и искал хорошего специалиста для профессионального редактирования, корректуры и литературной обработки текста. Резюме Елены Валентиновны (Elena_Amp) произвело хорошее впечатление и я обратился к ней как к специалисту высокого класса. Результат превзошел все ожидания и я благодарен Елене Валентиновне за профессиональный подход и качественную работу.

Заявки фрилансеров

Elena_Amp
Елена 
68 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад