Я написал роман и искал хорошего специалиста для профессионального редактирования, корректуры и литературной обработки текста. Резюме Елены Валентиновны (Elena_Amp) произвело хорошее впечатление и я обратился к ней как к специалисту высокого класса. Результат превзошел все ожидания и я благодарен Елене Валентиновне за профессиональный подход и качественную работу.