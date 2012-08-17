Редактирование, корректура, литературная обработка текстов, расшифровка аудио- и видеозаписей.
Большой опыт работы, безупречная грамотность, высокая скорость, ответственность.
Образование. Московский полиграфический институт (Лен. филиал), специальность: редактор массовой литературы (красный диплом). Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, специальность: театровед (красный диплом).
2002-2012. Издательский дом «Домино». Редактор, корректор (частичная занятость, по трудовым договорам). Обязанности: редактирование переводов англоязычной беллетристики (выполняется в MS WORD), корректура и вычитка. Книги выходят под совместной маркой издательства «Эксмо» и Издат. дома «Домино».
1985 – по наст. время. Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства, ведущий научный сотрудник. В числе обязанностей — администрирование электронной базы данных, подготовка издательских проектов.
1975-1984 – ЛО издательства «Наука», мл. редактор, корректор.
- Список отредактированных книг156 просмотров
- Редатирование художественного текста211 просмотров
- Редатирование художественного текста324 просмотра