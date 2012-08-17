Elena_Amp

Елена Elena_Amp

 
67 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Профессиональный редактор/корректор (английский/русский)

Редактирование, корректура, литературная обработка текстов, расшифровка аудио- и видеозаписей.

Большой опыт работы, безупречная грамотность, высокая скорость, ответственность.

Образование. Московский полиграфический институт (Лен. филиал), специальность: редактор массовой литературы (красный диплом). Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, специальность: театровед (красный диплом).

2002-2012. Издательский дом «Домино». Редактор, корректор (частичная занятость, по трудовым договорам). Обязанности: редактирование переводов англоязычной беллетристики (выполняется в MS WORD), корректура и вычитка. Книги выходят под совместной маркой издательства «Эксмо» и Издат. дома «Домино».

1985 – по наст. время. Санкт-Петербургский государственный музей

театрального и музыкального искусства, ведущий научный сотрудник. В числе обязанностей — администрирование электронной базы данных, подготовка издательских проектов.

1975-1984 – ЛО издательства «Наука», мл. редактор, корректор.

Отзывы заказчиков
Adi1
Арен 
54 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Персонально для Elena_Amp
Я написал роман и искал хорошего специалиста для профессионального редактирования, корректуры и литературной обработки текста. Резюме Елены Валентиновны (Elena_Amp) произвело хорошее впечатление и я обратился к ней как к специалисту высокого класса. Результат превзошел все ожидания и я благодарен Елене Валентиновне за профессиональный подход и качественную работу.
Volna1
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка небольшого фрагмента аудиозаписи
Расшифровка была выполнена раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству.
ikshot
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$173
10 баллов
11 лет назад
Редакторские будни. Персонально для Elena_Amp
Высочайший профессионализм "старой школы", внимание к деталям, аккуратность и оперативность. Никаких претензий, исключительно положительные эмоции в ходе и по итогам сотрудничества.
Было приятно работать. Уважительное отношение к исполнителю и приятный стиль общения. Оплата быта произведена моментально.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга