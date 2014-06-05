Необходимо 1 раз в день модерировать статьи добавленные на сайт. Все действия происходят из общедоступной части. Настроено удобное управление и редактирование. Исполнитель просто просматривает сайт, редактирует и удаляет статьи. 1) правит некоторые ...
Работа с excel: вручную расставить имена файлов
Требуется в прайс повбивать названия фотографий, которые раскиданы по папкам.
фотографии лежат в папках:
категория.подкатегория.имя
в таблице в каждой строке есть
имя, категория, подкатегория, цвет(он содержится в именах файлов)
фотографий порядка 3000
товаров порядка 2000
необходимо 2000 фотографий вставить в столбец екселя
указывайте цену и сроки.
несоблюдение сроков - повод уменьшить сумму вознаграждения.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Комфортная работа с текстами, подходящая для всех, кто активно дружит с русским языком, клавиатурой и интернетом. Сборы и видоизменение текстов, описаний товаров и услуг, всевозможных характеристик продуктов. Несложно.Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
"Редактирование художественного произведения"Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Необходимо отредактировать контактные данные на сайте. Очень простая работа. Подробности в личку.Срочно.Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо набрать текст отличного качества (12 стр). Исходник в формате пдф, нужно перенабрать в форд. Срок исполнения заказа до 14 по мск. Вознаграждение 500 руб.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть база данных емайлов по категориям. Нужно привести базу в порядок. множество катез егорий в каждой свои эмайлы. база собиралась черерез инет и поэтому много эмайлов лишних. нужно убрать лишние, несоответствующие категоррии - ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт13 лет назад
Я написал пост(тема: платежные системы Webmonee и Skrill), нужно его откорректировать: 1). исправить орфографические ошибки(русский язык для меня не родной :) ). 2). в Тексте есть 2 таблички нужно их оформить ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется проверить данный сайт http://www.help-in-china.com/ на наличие орфографических ошибок.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо скопировать текст из PDF документа (билеты ПДД 2012) в файл XML, соблюдая определенную схему. Сам PDF документ и образец файла XML я вышлю по почте. Чтобы оценить объем работ в приложении есть скриншот первого ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть текст, который перевели с английского на русский. Перевод хороший, но нужно его сделать идеальным, с точки зрения стиля. Объем - 22 000 знаков, тема - маркетинг, бизнес. Нужно ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт13 лет назад