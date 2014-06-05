Работа с excel: вручную расставить имена файлов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен29 заявок432 просмотра

Требуется в прайс повбивать названия фотографий, которые раскиданы по папкам.

фотографии лежат в папках:

категория.подкатегория.имя

в таблице в каждой строке есть

имя, категория, подкатегория, цвет(он содержится в именах файлов)

фотографий порядка 3000

товаров порядка 2000

необходимо 2000 фотографий вставить в столбец екселя

указывайте цену и сроки.

несоблюдение сроков - повод уменьшить сумму вознаграждения.

13 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
6 дней
оперативно и качественно, спасибо! рекомендую!
Задача была поставлена четко, работа оплачена. В целом положительные впечатления от сотрудничества. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад