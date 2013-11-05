Дипломированный переводчик английский, немецкий (письменный перевод, локализация, перевод материала с аудио и видео носителей, устный последовательный перевод).
Копирайтер пр зову сердца
Создание уникального контента
Поиск и анализ информации в Интернете
Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress);
SEO-оптимизация текста;
Работа с изображениями и видео-файлами;
Портфолио
- Business jets294 просмотра
- Manet285 просмотров
Отзывы заказчиков
$105
10 баллов
7 лет назад
Все хорошо, Оксана вникла в тематику и написала грамотные тексты с хорошим переводом.
Ответный отзыв
С Юрием работать одно удовольствие. Четкие задания, обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод Оксаной сделан быстро, а главное качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось. Рекомендую Александра, как порядочного заказчика.
$2
10 баллов
7 лет назад
Работал с Оксаной по проекту перевода американской брошюры финансовой тематики. Результат превзошел все ожидания, перевод выполнен в срок и что самое главное - он получился легко читабельным. Спасибо Оксане за творческий подход и обязательно будем работать еще!
Ответный отзыв
От всей души рекомендую Владимира, как приятного во всех отношениях и ответственного заказчика.
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличное качество работ+ все в сроки. рекомендую 100%
Ответный отзыв
Мы с Алексеем отлично поработали и надеюсь, еще будем работать. У него очень интереный и перспективный проект. Алексей дает простор для творчества, при этом щедро и своевременно это творчество оплачивает. Только положительные эмоции от сотрудничества.
$6
10 баллов
10 лет назад
Оксана отлично справилась с работой! Благодарю!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Дмитрием. Вежливое общение, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Переводы
19 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#60
Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $5от 2 часов
#334