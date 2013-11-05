Xia_

Оксана Xia_

 
43 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Дипломированный переводчик английский, немецкий (письменный перевод, локализация, перевод материала с аудио и видео носителей, устный последовательный перевод).

Копирайтер пр зову сердца

Создание уникального контента

Поиск и анализ информации в Интернете

Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress);

SEO-оптимизация текста;

Работа с изображениями и видео-файлами;

WordPressJoomlaБитриксSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
ay232
Юрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$105
10 баллов
7 лет назад
Копирайтинг на тему патентования на русском и английском языках
Все хорошо, Оксана вникла в тематику и написала грамотные тексты с хорошим переводом.
С Юрием работать одно удовольствие. Четкие задания, обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
itartweb9
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Оформить и перевести резюме на Английский
Перевод Оксаной сделан быстро, а главное качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Сотрудничество состоялось. Рекомендую Александра, как порядочного заказчика.
Ответный отзыв
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Нужно перевести брошюру по инвестированию с Английского языка
Работал с Оксаной по проекту перевода американской брошюры финансовой тематики. Результат превзошел все ожидания, перевод выполнен в срок и что самое главное - он получился легко читабельным. Спасибо Оксане за творческий подход и обязательно будем работать еще!
От всей души рекомендую Владимира, как приятного во всех отношениях и ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать статьи на английском для сайта знакомств
Отличное качество работ+ все в сроки. рекомендую 100%
Мы с Алексеем отлично поработали и надеюсь, еще будем работать. У него очень интереный и перспективный проект. Алексей дает простор для творчества, при этом щедро и своевременно это творчество оплачивает. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Перевод аннотации для технической статьи на англ.
Оксана отлично справилась с работой! Благодарю!
Очень понравилось сотрудничать с Дмитрием. Вежливое общение, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Переводы
19 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $5от 2 часов
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