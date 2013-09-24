Перевод небольшого текста на английский

ПереводыЗавершен2 заявки160 просмотров
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Требуется сделать перевод с русского на английский.

Текст прикреплён!

При переводе нужно учитывать то, что он будет использоваться для озвучки диктором (для видео презентации).

Т.е. это не технический перевод.

Указывайте стоимость и сроки!

P.S. Это срочно!

10 лет назад
Omsk55
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Xia_
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Оксана справилась с переводом отлично. И самое главное очень быстро!
Очень хороший заказчик, всем бы таких. Прям настроение поднимается!
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