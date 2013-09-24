Перевод небольшого текста на английский

Требуется сделать перевод с русского на английский.

Текст прикреплён!

При переводе нужно учитывать то, что он будет использоваться для озвучки диктором (для видео презентации).

Т.е. это не технический перевод.

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P.S. Это срочно!