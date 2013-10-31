Перевод анг. -> рус. Тест для флайра "Люминиры"

Продолжаем искать переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества. Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация — все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать. Планируемые объемы ...
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Нужен качественный перевод текста про Люминиры.
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