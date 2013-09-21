Переводчик англо-русский (спорт)

Студии переводов требуются талантливые переводчики на удаленную работу. Для тех, кто заинтересовался, просим отправлять свои расценки за 1800 знаков с пробелами. P.S. Интересуют все языковые пары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен переводчик с английского для долгосрочного сотрудничества.
Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация — все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.
Планируемые объемы — 4–5 новостей (текстов) примерно по 1800–3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий «день в день», включая выходные.
Компьютерные переводы (напр.google) категорически не принимаются.
Укажите свой тариф за 1.000 знаков без пробелов (ЗБП) и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 3600 ЗБП.
Текст для перевода прилагается.
Пояснение 1: в ближайшее время мы будем продолжать раздавать новости в перевод. По результатам продолжим сотрудничество с теми, кому интересна такая работа.
Пояснение 2: Фрилансеры, с которыми мы уже начали работать в этой тематике имеют преимущество при получении очередного задания.
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