Переводчик англо-русский (спорт)

Нужен переводчик с английского для долгосрочного сотрудничества.

Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация — все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.

Планируемые объемы — 4–5 новостей (текстов) примерно по 1800–3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий «день в день», включая выходные.

Компьютерные переводы (напр.google) категорически не принимаются.

Укажите свой тариф за 1.000 знаков без пробелов (ЗБП) и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 3600 ЗБП.

Текст для перевода прилагается.

Пояснение 1: в ближайшее время мы будем продолжать раздавать новости в перевод. По результатам продолжим сотрудничество с теми, кому интересна такая работа.

Пояснение 2: Фрилансеры, с которыми мы уже начали работать в этой тематике имеют преимущество при получении очередного задания.