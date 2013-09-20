Перевод на английский

Необходимо перевести быстро и качественно небольшой медиаплан (несколько страниц) с русского на английский.

Английский должен быть таким, чтобы за него не было стыдно :) Сделать это нужно строго сегодня.

Знание Power Point'а будет приятным бонусом, поможете красиво оформить, но это не обязательно.

Если можете сегодня сделать эту работу - оставляйте сразу заявку с ценой и контактами.

Свяжемся через скайп, оплата через Яндекс-Деньги или QIWI.