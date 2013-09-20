Требуется переводчик с английского на русский

Суть задач:

1. Перевод инструкций по эксплуатации электроники с английского на русский.

2. Достаточно простой текст, переводить проще простого все однотипно, только меняется последовательность.

3. Необходимо будет сразу оформлять скажем в формате Ворд эту инструкцию.

Как все это происходит:

1. Получаете фото снимки книжечки инструкции.

2. Переводите.

3. Оформляете перевод на основе имеющихся фоток (там все просто вырезали фотку вставили в ворд и текст который надо под ней)

4. Отдаете, получаете оплату.

5. Далее повторяем все с начала с пункта 1

Жду Ваши кандидатур и расценок на данный вид работы, сотрудничество постоянное переводить много чего надо.