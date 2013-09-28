Перевод описаний сумок с английского

ПереводыЗавершен25 заявок337 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать перевод описаний. Пример двух позиций во вложении. Не художественный перевод конечно, но и не гуглом. Всего 400 позиций. То что выделено желтым переводить не нужно.

Жду от вас цену за проект и срок исполнения.

10 лет назад
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
CrazyPhoeniX
Таисия 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 отзывов
10 лет назад
$80
6 дней
Таисия отличный переводчик - работа сделана очень грамотно, я доволен! И что очень важно, полностью соблюдены изначально указанные сроки - человек грамотно оценивает необходимое на работу время. Настоятельно рекомендую.
Хороший заказчик. С удовольствием поработаю с ним еще раз.
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