Перевод описаний сумок с английского

Добрый день!

Необходимо сделать перевод описаний. Пример двух позиций во вложении. Не художественный перевод конечно, но и не гуглом. Всего 400 позиций. То что выделено желтым переводить не нужно.

Жду от вас цену за проект и срок исполнения.