Перевод статьи с английского на русский

Необходимо перевести статью с английского языка на русский. Статья находится по этому адресу

http://www.grantland.com/story/_/id/9066752/view/full/jerusalem-fc-beitar-signed-two-muslim-players-russia-february-stirred-national-controversy

Согласие на перевод и последующая публикация в русскоязычном сегменте интернета было получено у автора.

Переводной текст должен быть адекватным исходному тексту, т. е. верно передавать смысл, в том числе содержащийся в подтексте исходного текста, грамотным, изложенным хорошим русским языком.

Если в исходном тексте встретится небольшое число фрагментов, смысл которых, несмотря на все усилия, предпринятые переводчиком и редактором, расшифровать не удалось, то их разрешается перевести буквально. Такие фрагменты должны быть графически выделены, например, цветной заливкой.

По стилю изложения переводной текст должен строго соответствовать жанровым особенностям оригинала.

В переводном тексте не должно быть пропусков, опечаток, орфографических и синтаксических ошибок.

В переводном тексте должно быть соблюдено единство терминологии.

Срок - 7 дней