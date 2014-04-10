Перевод статьи с английского на русский

$100
ПереводыЗавершен11 заявок248 просмотров
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Необходимо перевести статью с английского языка на русский. Статья находится по этому адресу

http://www.grantland.com/story/_/id/9066752/view/full/jerusalem-fc-beitar-signed-two-muslim-players-russia-february-stirred-national-controversy

Согласие на перевод и последующая публикация в русскоязычном сегменте интернета было получено у автора.

Переводной текст должен быть адекватным исходному тексту, т. е. верно передавать смысл, в том числе содержащийся в подтексте исходного текста, грамотным, изложенным хорошим русским языком.

Если в исходном тексте встретится небольшое число фрагментов, смысл которых, несмотря на все усилия, предпринятые переводчиком и редактором, расшифровать не удалось, то их разрешается перевести буквально. Такие фрагменты должны быть графически выделены, например, цветной заливкой.

По стилю изложения переводной текст должен строго соответствовать жанровым особенностям оригинала.

В переводном тексте не должно быть пропусков, опечаток, орфографических и синтаксических ошибок.

В переводном тексте должно быть соблюдено единство терминологии.

Срок - 7 дней

10 лет назад
xgb
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
CheshirCote
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$100
7 дней
Остался очень доволен сотрудничеством с Джулией. Отличный переводчик с английского на русский. Рекомендую.
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