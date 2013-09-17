Перевод с английского 1000 слов.

Необходимо перевести с английского на русский методическое пособие. Тематика - инфобизнес, маркетинг Файл прикреплен к проекту. На выходе должен быть подобный .PDF-файл + .DOC-файл с текстом. Перед оставлением заявки в качестве теста прошу выполнить перевод 8-й страницы ...
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Нужно перевести все слова в соответствии с их типом и вписать в 5 столбец. В первом столбце указывается тип, во втором само слово (если нужно для уточнения вписать несколько вариантов, прошу писать через запятую).
Прошу стоимость за работу. Срок не более 2 суток.
Кандидат должен профессионально знать английский и в портфолио должны быть работы связанные с английским языком.
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