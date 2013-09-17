Перевод с английского 1000 слов.

Нужно перевести все слова в соответствии с их типом и вписать в 5 столбец. В первом столбце указывается тип, во втором само слово (если нужно для уточнения вписать несколько вариантов, прошу писать через запятую).

Прошу стоимость за работу. Срок не более 2 суток.

Кандидат должен профессионально знать английский и в портфолио должны быть работы связанные с английским языком.