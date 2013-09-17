Перевод с английского 1000 слов.

ПереводыЗавершен8 заявок220 просмотров
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Нужно перевести все слова в соответствии с их типом и вписать в 5 столбец. В первом столбце указывается тип, во втором само слово (если нужно для уточнения вписать несколько вариантов, прошу писать через запятую).

Прошу стоимость за работу. Срок не более 2 суток.

Кандидат должен профессионально знать английский и в портфолио должны быть работы связанные с английским языком.

10 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Svetlana140889
Светлана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Все сделано отлично и в срок
Спасибо за сотрудничество: задание было чётко сформулировано, оплата - своевременной
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