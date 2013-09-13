Переводчики с английского на постоянную основу.

ПереводыЗавершен21 заявка486 просмотров
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Собираем команду для перевода скринкастов (с английского на русский). Тематика разная, но везде в виде некого туториала how to...

Каждый видеоролик имеет продолжительность в среднем 30-40 минут. От вас требуется сделать субтитры с переводом. По поводу создания субтитров не волнуйтесь - все расскажу и покажу, от вас главное качественный перевод.

Пожалуйста, предлагайте свои цены за перевод одного видеофайла (30-40 минут). Срок перевода не ограничен, но желательно на более 1 недели на 1 видео.

Работы много :)

10 лет назад
coolweblancer
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SSSVulture
Новиков 
40 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Отличный переводчик. Разобрался с системой добавления субтитров и быстро сделал перевод. Сотрудничаем и дальше.
Прекрасный заказчик. Понятное задание, лояльное отношение и приятное общение. Всегда готов помочь и подсказать. Очень оперативная оплата. С удовольствием буду продолжать сотрудничество.
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