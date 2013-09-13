Переводчики с английского на постоянную основу.

Нужно перевести небольшую часть сайта, заменив в коде Русские слова на Английские с помощью notepad++. Переводить нужно: все с расширением tpl кроме тех папок на которых написано не переводить, файлов много но в них ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собираем команду для перевода скринкастов (с английского на русский). Тематика разная, но везде в виде некого туториала how to...
Каждый видеоролик имеет продолжительность в среднем 30-40 минут. От вас требуется сделать субтитры с переводом. По поводу создания субтитров не волнуйтесь - все расскажу и покажу, от вас главное качественный перевод.
Пожалуйста, предлагайте свои цены за перевод одного видеофайла (30-40 минут). Срок перевода не ограничен, но желательно на более 1 недели на 1 видео.
Работы много :)
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