Переводчики с английского на постоянную основу.

Собираем команду для перевода скринкастов (с английского на русский). Тематика разная, но везде в виде некого туториала how to...

Каждый видеоролик имеет продолжительность в среднем 30-40 минут. От вас требуется сделать субтитры с переводом. По поводу создания субтитров не волнуйтесь - все расскажу и покажу, от вас главное качественный перевод.

Пожалуйста, предлагайте свои цены за перевод одного видеофайла (30-40 минут). Срок перевода не ограничен, но желательно на более 1 недели на 1 видео.

Работы много :)