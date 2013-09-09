С англ на рус. Ветеринарная тематика.

Необходим перевод делового письма с русского языка на английский. Письмо без сложных технических терминов. Объем письма ~1000 знаков ~180 слов. При возможности - необходим человек на постоянную поддержку и ведение кореспонденции. Текущее письмо неебоходимо перевести по возможности ...
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Добрый день!
Необходимо перевести эти тексты:
http://www.petplace.com/dogs/easy-guide-to-dog-symptoms/page1.aspx
(около 150текстов)
Я переводил через гугл транс. ( но понятное дело с корректировкой)
Цена договорная. По выполнению задания - премия!
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