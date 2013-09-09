С англ на рус. Ветеринарная тематика.

ПереводыЗакрыт45 заявок456 просмотров
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Добрый день!

Необходимо перевести эти тексты:

http://www.petplace.com/dogs/easy-guide-to-dog-symptoms/page1.aspx

(около 150текстов)

Я переводил через гугл транс. ( но понятное дело с корректировкой)

Цена договорная. По выполнению задания - премия!

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
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