Англ.-рус. переводчик

Перевести документ (1 стр) с турецкого на русский. Срок - до 15.09.2013 12:00
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Мы ищем переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества.
Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация - все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.
Планируемые объемы - 4-5 новостей (текстов) примерно по 1800-3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий "день в день", включая выходные.
Укажите свой тариф и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 1800-3600 знаков.
Пример текста новости прилагается.
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