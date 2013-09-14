Англ.-рус. переводчик

ПереводыЗавершен14 заявок281 просмотр
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Мы ищем переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества.

Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация - все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.

Планируемые объемы - 4-5 новостей (текстов) примерно по 1800-3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий "день в день", включая выходные.

Укажите свой тариф и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 1800-3600 знаков.

Пример текста новости прилагается.

10 лет назад
Zharoff_II
Александр 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
Выбранные исполнители
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Хорошее понимание материала (даже специфического по терминологии), оперативность, стиль.
Александр - идеальный работодатель! Сделал 100 % предоплату без вопросов, был все время на связи, в любой момент готов был предоставить помощь. Спасибо за доверие, приятное сотрудничество, тактичность и ответственность. Коллеги, рекомендую!
irisha64
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Все здорово, работа выполнена быстро, квалифицированно и в срок.
Прекрасный заказчик с которым приятно иметь дело! Мне нравится принцип - сначала деньги, потом работа! Надеюсь на сотрудничество!
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