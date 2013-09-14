Англ.-рус. переводчик

Мы ищем переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества.

Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация - все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.

Планируемые объемы - 4-5 новостей (текстов) примерно по 1800-3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий "день в день", включая выходные.

Укажите свой тариф и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 1800-3600 знаков.

Пример текста новости прилагается.