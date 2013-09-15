Перевести документ с турецкого на русский.

ПереводыЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевести документ (1 стр) с турецкого на русский.

Срок - до 15.09.2013 12:00

10 лет назад
Ashron
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переводчики с английского на постоянную основу.

    Собираем команду для перевода скринкастов (с английского на русский). Тематика разная, но везде в виде некого туториала how to... Каждый видеоролик имеет продолжительность в среднем 30-40 минут. От вас требуется сделать субтитры с переводом. По поводу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод на китайский

    Добрый день. Необходимо перевести несколько инструкций по медицинскому оборудованию на китайский язык. Пишите, пожалуйста, тарифы за 1800 зн. и есть ли опыт именно по медицинской тематике.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик англ.-рус. мед. темы (яндекс.мани)

    $100

    Доброго! Нужно переводить мед новости и статьи по медицине по 2 доллара за 1000 знаков. Переводить НЕ нужно дословно — наоборот, новости адаптировать можно достаточно вольно с уменьшением объема до 800 знаков / новость и ...

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести часть сайта

    $50

    Нужно перевести небольшую часть сайта, заменив в коде Русские слова на Английские с помощью notepad++. Переводить нужно: все с расширением tpl кроме тех папок на которых написано не переводить, файлов много но в них ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задание для переводчика на английский

    Есть несколько афоризмов на русском языке. Нужно подыскать их приблизительные аналоги на английском. Как таковой перевод делать не требуется - только предоставить аналогичные афоризмы в текстовом файле.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • С англ на рус. Ветеринарная тематика.

    Добрый день! Необходимо перевести эти тексты: http://www.petplace.com/dogs/easy-guide-to-dog-symptoms/page1.aspx (около 150текстов) Я переводил через гугл транс. ( но понятное дело с корректировкой) Цена договорная. По выполнению задания - премия!

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Деловое письмо. С русского на английский. Срочно

    Необходим перевод делового письма с русского языка на английский. Письмо без сложных технических терминов. Объем письма ~1000 знаков ~180 слов. При возможности - необходим человек на постоянную поддержку и ведение кореспонденции. Текущее письмо неебоходимо перевести по возможности ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад