Англ-рус, 5 тыс. зн.,туризм-походы-инвентарь

ПереводыЗавершен11 заявок362 просмотра
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Нужно перевести с англ. на рус. отрывок интервью с производителем инвентаря для тур. походов, желательно разбираться в теме хоть немного.

5050 знаков с пробелами. Довольно срочно.

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10 лет назад
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
SorokinaAS
Анастасия 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
10 лет назад
$14
1 день
Анастасия - большая умница! Прекрасно справилась с довольно специфическим текстом. Приятно работать с профессионалом. Спасибо!
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