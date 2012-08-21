xgb

Роман Радионов xgb

 
46 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Уважаемые фрилансеры, если я указываю в качестве общения "приват", то не "гоните" меня в аську, скайп или майл, я указываю тот способ общения, через который мне удобно, на данный момент, общаться.

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12
безопасных платежей

  • Перенести сайт на Wordpress

    $1000

    Перенести портал http://goo.gl/pqS7Mm на самописной CMS на CMS Wordpress, используя шаблон http://themeforest.net/item/business-finder-directory-listing-wordpress-theme/5443578 , предварительно изменив API Google карт на API Яндекс карт. Важно: 1. Перенести без потерь базу данных каталога организаций (для этих целей есть возможность ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести сайт с ASP/WIndows Server на Wordpress.

    $300

    Необходимо конвертировать существующий проект http://goo.gl/pqS7Mm с ASP (Windows Server) на WordPress, включая перенос без потерь базы данных с MSSQL на MySQL, и с адаптацией полей баз данных раздела "Бюро переводов" старого сайта под поля скрипта Question2Answer.org, который ...

    WordPressMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод статьи с английского на русский

    $100

    Необходимо перевести статью с английского языка на русский. Статья находится по этому адресу http://www.grantland.com/story/_/id/9066752/view/full/jerusalem-fc-beitar-signed-two-muslim-players-russia-february-stirred-national-controversy Согласие на перевод и последующая публикация в русскоязычном сегменте интернета было получено у автора. Переводной текст должен быть адекватным исходному тексту, т. е. верно ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WP плагин для создания и отображения афиши из XML

    $250

    Необходим WP плагин (Back-end и Front-end), который будет создавать XML файл афишы, согласно условиям, указанных в прикрепленном файле, а также будет отображать на сайте информацию из созданного файла на примере afisha.yandex.ru

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конвертация данных из базы Subdreamer в WP

    $100

    Необходимо конвертировать контент из базы данных старого сайта на движке Subdreamer в базу данных сайта на Wordpress с сохранение ссылок и дат публикаций (домен тот же), естественно не повредив текущий контент. Это не рерайт. Здесь, скорее, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт про витражи

    $500

    3-страничный сайт про витражи с уникальным дизайном на тему "витраж". Предпочтительно, но не обязательно, если сайт будет работать на Wordpress или UCOZ. 1 страница - главная информация (О витражах, Типы производимых витражей, информация о доставке, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт о сравнении продукций

    $1000

    Небольшой сайт о сравнении продукций популярного бренда с другими, с комментариями к своему выбору. Статистика по наименованиям продукции. Социальный шаринг выбора и комментариев к продукции. Шаблон - responsive. Основной язык - английский. Дизайн важен (очень). ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно 3 баннера

    $30

    Требуется 3 баннера для сайта magnatmg . ru - два (ранзных) размером 468х60, один размером 180х150 Требования: Графический формат: jpg, png, gif и swf. Содержание рекламы: 12+ Качественный графический контент Оформление текстов и баннеров в цветовой гамме ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сервиса по аналогу

    $10000

    Требуется команда разработчиков (web программирование, дизайн сайта/ пользовательского интерфейса) для создания сервиса фото-шаринга по типу PicYou c приложениями для iOS/Android c фильтрами по типу Instagram со статистикой пользователя по типу Statigram. Кросс-авторизация, геотагин, фолловинг, ...

    Дизайн сайтаAndroidiOSПриложение для iOS
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для модерации добавленных слов

    $500

    Для существующего словаря необходимо создать 1. систему добавления новых слов пользователями и 2. модерации добавленных слов пользователями. Похоже на систему модерацию фотографий в "одноклассниках". Требуемые навыки: PHP, MySQL, jQuery, Ajax. Подробности с выбранным ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон для сайта на Joomla 1.5.15

    $250

    Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5. Пример того, что должно получится в прикрепленном файле. Важно: точное соответствие размеров, цветов, расположений блоков, текстов, ссылок и тд, использованных в создании примера сайта, который находится в файле excell. ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа для генерации XML по введенным данным

    $80

    Нужна программа, которая будет генерировать XML файл по стандарту указанный в прикрепленном файле. Естественно, программа должна автоматизировать процесс на сколько это возможно и облегчить ввод информации. Например, выпадающий список для типов(Type), получение ссылок на ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информер для сайта

    $50

    Имеются таблицы с данными для каждого месяца, необходимо сохранить эти данные в базу данных и вывести через javascript (размещение данного информера на других сайтах будет реализовываться через Java script include) Подробнее в приложении. С вашей ...

    JavascriptJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг URL

    $5

    Имееться URL "http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http : //www.izvestia.ru/world/article3143220&amp;usg=AFQjCNHD7w-ELcX92R9WdXIMdugpJhHttA" При условии, что URL ($url) начинается с http://news.google.com обрезать "news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http://" и хвост, начинающийся с "&amp;usg=", соответственно, оставив только "http://www.izvestia.ru/world/article3143220"

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать мобильную версию сайта

    $700

    Есть сайт, работающий на движке AbleSpace (http://ablespace.abk-soft.com/?user=Mike&amp;password=1234567&amp;set_template=space) Необходимо создать мобильную версию этого сайта и добавить следующий функционал: 1. в группы добавить видео и аудио 2. видео, естественно, должно закачиваться и скачиваться на мобильник 3. добавить возможность создания ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить функционал в существующее ПО

    $50

    Необходимо добавить одну инструкцию типа get/post в существующее программное обеспечение. Исходники имеются (Delphi) От вас требуется умение программировать на Delphi (особенно в той части, что касается взаимодействия с веб-приложениями), разбираться в чужом коде. Детали и ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Создать шаблон для Joomla 1.5 из html
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!
Сергей взялся за работу и, в принципе, уложился бы в оговоренный срок, если бы поработал не много над css. Не могу дать отрицательный отзыв, так как работа, хоть и частично, но была выполнена, но в итоге пользоваться сайтом с этим шаблоном не возможно по следующим причинам: на шаблоне не отличить ссылки от текста, при добавлений модулей, портится левая колонка, нумерация страниц отображается криво ввиде списка, картинки и иконки на сайте были с рамками, знаю, что все это можно исправить через css, но Сергей почему-то не счел нужным проделать эту работу. Он согласился на 40$, плюс я обещал бонуc 10$ если уложится в срок и сделает качественно. Не смотря на то, что я потерял два дня и мне придется подавать проект заново или отдавать сделанное Сергеем на доработку, я счел необходимым компенсировать его потраченное время в размере 10$. Рекомендую Сергеям тем, кого не парят ошибки в коде верстки и css.
Ответный отзыв
CheshirCote
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Перевод статьи с английского на русский
Хороший, добросовестный заказчик
Остался очень доволен сотрудничеством с Джулией. Отличный переводчик с английского на русский. Рекомендую.
Ответный отзыв
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Срочно 3 баннера
Рад сотрудничеству с Романом, очень приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо!
Приятно было поработать с Андреем. В работе терпелив и очень внимателен к деталям.
Ответный отзыв
Xazzzi
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для модерации добавленных слов
С заказчиком приятно работать. Очень четко ставит задачи. С пониманием отнесся к возникшим во время выполнения выполнения задачи обстоятельствам, помешавшим завершить проект вовремя. Спасибо, надеюсь, мы будем продолжать сотрудничать.
Виталий не разочаровал - завершил проект, выполнив все мои пожелания, пусть и не в заявленный изначально срок, но так как для данного проекта срочность была не критична, я остался доволен результатом. Уже предложил продолжить наше сотрудничество. Перед началом работы с Виталием меня немного смутил его возраст и отрицательный отзыв, но к выполнению данного проекта Виталий подошел со всей ответственностью, регулярно держал связь и сообщал о ходе выполненных работ по проекту и старался всегда предупредить, если планировал отлучиться на долго. Виталий знает что делает и умеет это делать. Он всегда предложит вам более подходящее решение вашей задачи и если вы откажетесь, то не станет упрямиться, как некоторые другие фрилансеры, и сделает так, как вы этого хотите.
Ответный отзыв
coryphaeus
Александр 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Шаблон для сайта на Joomla 1.5.15
Роман очень добросовестный заказчик. Оперативно отвечал на вопросы и не менее оперативно оплачивал работу. Приятный в общении и компетентный заказчик, что немаловажно. Четко поставлена задача, минимум доработок. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую!
Всегда с подозрением относился к предложениям с предоплатой, но с Александром сработались очень хорошо. Александр выполнил работу в два раза быстрее предложенного срока и от скорости качество работы совсем не пострадало. Учел все пожелания и всегда был на связи. Только положительные эмоции от общения с Александром. Доволен результатом и обращусь снова, если будет похожий проект.
Ответный отзыв