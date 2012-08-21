Перенести портал http://goo.gl/pqS7Mm на самописной CMS на CMS Wordpress, используя шаблон http://themeforest.net/item/business-finder-directory-listing-wordpress-theme/5443578 , предварительно изменив API Google карт на API Яндекс карт. Важно: 1. Перенести без потерь базу данных каталога организаций (для этих целей есть возможность ...
Уважаемые фрилансеры, если я указываю в качестве общения "приват", то не "гоните" меня в аську, скайп или майл, я указываю тот способ общения, через который мне удобно, на данный момент, общаться.
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Необходимо конвертировать существующий проект http://goo.gl/pqS7Mm с ASP (Windows Server) на WordPress, включая перенос без потерь базы данных с MSSQL на MySQL, и с адаптацией полей баз данных раздела "Бюро переводов" старого сайта под поля скрипта Question2Answer.org, который ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо перевести статью с английского языка на русский. Статья находится по этому адресу http://www.grantland.com/story/_/id/9066752/view/full/jerusalem-fc-beitar-signed-two-muslim-players-russia-february-stirred-national-controversy Согласие на перевод и последующая публикация в русскоязычном сегменте интернета было получено у автора. Переводной текст должен быть адекватным исходному тексту, т. е. верно ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходим WP плагин (Back-end и Front-end), который будет создавать XML файл афишы, согласно условиям, указанных в прикрепленном файле, а также будет отображать на сайте информацию из созданного файла на примере afisha.yandex.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо конвертировать контент из базы данных старого сайта на движке Subdreamer в базу данных сайта на Wordpress с сохранение ссылок и дат публикаций (домен тот же), естественно не повредив текущий контент. Это не рерайт. Здесь, скорее, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
3-страничный сайт про витражи с уникальным дизайном на тему "витраж". Предпочтительно, но не обязательно, если сайт будет работать на Wordpress или UCOZ. 1 страница - главная информация (О витражах, Типы производимых витражей, информация о доставке, ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Небольшой сайт о сравнении продукций популярного бренда с другими, с комментариями к своему выбору. Статистика по наименованиям продукции. Социальный шаринг выбора и комментариев к продукции. Шаблон - responsive. Основной язык - английский. Дизайн важен (очень). ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Требуется 3 баннера для сайта magnatmg . ru - два (ранзных) размером 468х60, один размером 180х150 Требования: Графический формат: jpg, png, gif и swf. Содержание рекламы: 12+ Качественный графический контент Оформление текстов и баннеров в цветовой гамме ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10000
Требуется команда разработчиков (web программирование, дизайн сайта/ пользовательского интерфейса) для создания сервиса фото-шаринга по типу PicYou c приложениями для iOS/Android c фильтрами по типу Instagram со статистикой пользователя по типу Statigram. Кросс-авторизация, геотагин, фолловинг, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для существующего словаря необходимо создать 1. систему добавления новых слов пользователями и 2. модерации добавленных слов пользователями. Похоже на систему модерацию фотографий в "одноклассниках". Требуемые навыки: PHP, MySQL, jQuery, Ajax. Подробности с выбранным ...Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5. Пример того, что должно получится в прикрепленном файле. Важно: точное соответствие размеров, цветов, расположений блоков, текстов, ссылок и тд, использованных в создании примера сайта, который находится в файле excell. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Простой грабер (парсер) курса валют USD EUR с форексного сайта с коррекцией выдачи.Завершен12 лет назад
- $80
Нужна программа, которая будет генерировать XML файл по стандарту указанный в прикрепленном файле. Естественно, программа должна автоматизировать процесс на сколько это возможно и облегчить ввод информации. Например, выпадающий список для типов(Type), получение ссылок на ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеются таблицы с данными для каждого месяца, необходимо сохранить эти данные в базу данных и вывести через javascript (размещение данного информера на других сайтах будет реализовываться через Java script include) Подробнее в приложении. С вашей ...Закрыт13 лет назад
- $5
Имееться URL "http://news.google.com/news/url?fd=R&sa=T&url=http : //www.izvestia.ru/world/article3143220&usg=AFQjCNHD7w-ELcX92R9WdXIMdugpJhHttA" При условии, что URL ($url) начинается с http://news.google.com обрезать "news.google.com/news/url?fd=R&sa=T&url=http://" и хвост, начинающийся с "&usg=", соответственно, оставив только "http://www.izvestia.ru/world/article3143220"Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо доработать Shop-Script от Webasyst , а именно, добавить скидку для способа оплаты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $700
Есть сайт, работающий на движке AbleSpace (http://ablespace.abk-soft.com/?user=Mike&password=1234567&set_template=space) Необходимо создать мобильную версию этого сайта и добавить следующий функционал: 1. в группы добавить видео и аудио 2. видео, естественно, должно закачиваться и скачиваться на мобильник 3. добавить возможность создания ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть список комментариев, которые необходимы разбить на страницы. шаблонизатор Smarty. Подробности и файлы шаблонов вышлю выбранном исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $14
Информер котировок валютЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо добавить одну инструкцию типа get/post в существующее программное обеспечение. Исходники имеются (Delphi) От вас требуется умение программировать на Delphi (особенно в той части, что касается взаимодействия с веб-приложениями), разбираться в чужом коде. Детали и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад