Сергей взялся за работу и, в принципе, уложился бы в оговоренный срок, если бы поработал не много над css. Не могу дать отрицательный отзыв, так как работа, хоть и частично, но была выполнена, но в итоге пользоваться сайтом с этим шаблоном не возможно по следующим причинам: на шаблоне не отличить ссылки от текста, при добавлений модулей, портится левая колонка, нумерация страниц отображается криво ввиде списка, картинки и иконки на сайте были с рамками, знаю, что все это можно исправить через css, но Сергей почему-то не счел нужным проделать эту работу. Он согласился на 40$, плюс я обещал бонуc 10$ если уложится в срок и сделает качественно. Не смотря на то, что я потерял два дня и мне придется подавать проект заново или отдавать сделанное Сергеем на доработку, я счел необходимым компенсировать его потраченное время в размере 10$. Рекомендую Сергеям тем, кого не парят ошибки в коде верстки и css.