Перевод на английский сайта тур. тематики

Необходимо перевести статью с английского языка на русский. Статья находится по этому адресу http://www.grantland.com/story/_/id/9066752/view/full/jerusalem-fc-beitar-signed-two-muslim-players-russia-february-stirred-national-controversy Согласие на перевод и последующая публикация в русскоязычном сегменте интернета было получено у автора. Переводной текст должен быть адекватным исходному тексту, т. е. верно ...
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