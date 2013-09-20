Русский-словацкий

Необходимо перевести быстро и качественно небольшой медиаплан (несколько страниц) с русского на английский. Английский должен быть таким, чтобы за него не было стыдно :) Сделать это нужно строго сегодня. Знание Power Point'а будет приятным бонусом, поможете красиво ...
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