Перевод с английского, автотематика

$2500
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Проект по переводу с английского языка на автомобильную тематику (средства улучшения работы коробки передач).

Нужны люди, разбирающиеся в терминологии. Оплата 150 руб за 1800 знаков с пробелами, общее количество под перевод- 324 страницы (текст в ворде). Ожидаю ваших предложений (скайп указан в контактах). Всем спасибо за внимание.

10 лет назад
sheinanton
Антон 
41 годКитай
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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