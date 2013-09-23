Переводчик англо-русский (спорт)

$10
ПереводыЗавершен8 заявок260 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продолжаем искать переводчика с английского для долгосрочного сотрудничества.

Все тексты в спортивной тематике с международных новостных каналов. Узкая специализация — все тексты будут относится к одной спортивной дисциплине. С переводом терминов готовы помогать.

Планируемые объемы — 4–5 новостей (текстов) примерно по 1800–3600 знаков каждая в неделю. Очень важна оперативность и готовность исполнения заданий «день в день», включая выходные.

Компьютерные переводы (напр.google) категорически не принимаются.

Укажите свой тариф за 1.000 знаков без пробелов (ЗБП) и ориентировочную скорость выполнения заданий при объеме 3600 ЗБП.

Текст для перевода прилагается (переводить не надо - только примера!)

Пояснение 1: в ближайшее время мы будем продолжать раздавать новости в перевод. По результатам продолжим сотрудничество с теми, кому интересна такая работа.

Пояснение 2: Фрилансеры, с которыми мы уже начали работать в этой тематике имеют преимущество при получении очередного задания.

10 лет назад
Zharoff_II
Александр 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
Выбранные исполнители
dolphin-uliana
Ульяна 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличная работа на сложном терминологическом материале. Продолжаем сотрудничать.
Чудесный заказчик, готов помогать с незнакомой терминологией, никаких заминок, сразу оплатил готовую работу. Буду рада продолжить сотрудничество! :)
SSSVulture
Новиков 
40 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Высокое качество перевода при хорошей скорости. Продолжаем сотрудничество.
Прекрасный заказчик. Интересный заказ. С заказчиком приятно общаться и сотрудничать. Особо отмечу оперативную оплату.
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