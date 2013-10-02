Перевести договор с русского на английский

$100
ПереводыЗавершен14 заявок248 просмотров
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Требуется перевод договор, 12 тыс. знаков с русского на бизнес английский (американский или австралийский вариант)

10 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа сделана. Оперативно перевела договор
Рекомендую к сотрудничеству
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$30
5 дней
С задачей справилась, немного задержала срок, но потом оперативно перевела дополнительные тексты
Все хорошо
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