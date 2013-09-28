Перевод с русского на итальянский

$11
ПереводыЗавершен5 заявок148 просмотров
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Нужен переводчик на Итальянский язык с Русского, возможно долгосрочного сотрудничество.

Отдадим на перевод 1 лист бумаги - переводчик оценит, выполняет работу и мы оплачиваем

Оплата 350руб. за лист на 1800 зпб.

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Перевод через google переводчик не пойдет

10 лет назад
mistislav
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$11
1 день
Качественно выполнила работу, очень понравилось
Четкое задание и оплата в срок. Нужные пояснения по ходу выполнения задания.
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