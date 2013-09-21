Перевод инструкции к часам с английского

Необходимо перевести быстро и качественно небольшой медиаплан (несколько страниц) с русского на английский. Английский должен быть таким, чтобы за него не было стыдно :) Сделать это нужно строго сегодня. Знание Power Point'а будет приятным бонусом, поможете красиво ...