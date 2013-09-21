Перевод с английского. Тематика: программирование

Нужен переводчик на Итальянский язык с Русского, возможно долгосрочного сотрудничество. Отдадим на перевод 1 лист бумаги - переводчик оценит, выполняет работу и мы оплачиваем Оплата 350руб. за лист на 1800 зпб. Для контакта укажите пожалуйста скайп и ...