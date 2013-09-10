Озвучить ролик

Здравствуйте! Нужно озвучивать видео с кулинарными рецептами. Время одного видео в среднем 2-5 минут. Постоянно говорить не нужно это время - текст примерно такой: Нарезать ***, добавить ***, перемешать, посолить... + небольшое вступление и окончание. Все ...