Звуковое приветствие для интернет магазина

У нас есть проект. Есть текст с описанием проекта. Нужно записать себя на ролик, с зленым фоном позади себя и рассказывать по заранее заготовленному тексту о нашем проекте. пример тут: http://taoservice.ru/kak_eto_rabotaet Критерии к актеру: симпатичный, славянской внешности, ...