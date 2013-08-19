Звуковое приветствие для интернет магазина

$50
ОзвучиваниеЗакрыт7 заявок145 просмотров
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Здравствуйте, Вы позвонили в интернет магазин такой-то, оператор ответит в течение одной минуты»

«Добро пожаловать в магазин бла бла, ожидайте ответа оператора в течение нескольких секунд»

Файл должен удовлетворять следующим требованиям: *.WAV-файл, частота дискретизации 8 кГц, разрешение 16 бит, Моно (128 кбит/сек).

Максимальный размер файла: 8 мегабайт.

10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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