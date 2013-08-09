Озвучка 2х минутной речи и запись себя на камеру

Здравствуйте. Нужно записать сообщение на автоответчик, женский голос с легкой мелодией на фоне. По типу: Здравствуйте, вы позвонили в фирму Yandex, после сигнала, оставьте пожалуйста свой номер телефона, включая код города, как только будет свободный оператор он вам ...