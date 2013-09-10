Озвучить 5-ти минутный ролик-поздравление

Уважаемые фрилансеры! Есть необходимость сделать видео ролик и озвучить промо текст для него подготовленный. Язык озвучки - русский. Примеры подобных роликов и тематика в линках ниже: http://www.youtube.com/watch?v=IlRf2iu1OWc&list=TLsj4kBb00hIs http://legrandis.com/page/amorey/ Текст ролика и другие интересующие детали. при общении в лс Ждем ...
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Необходимо озвучить 5-тиминутный ролик-поздравление с днем основания холдинга. Голос предпочтительнее мужской. Нужно сделать до 16.00 по Москве. 10.09.2013
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