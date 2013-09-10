Озвучить 5-ти минутный ролик-поздравление

ОзвучиваниеЗавершен3 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо озвучить 5-тиминутный ролик-поздравление с днем основания холдинга. Голос предпочтительнее мужской. Нужно сделать до 16.00 по Москве. 10.09.2013

10 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
10 лет назад
$35
1 день
Анна! Спасибо Вам огромное! За оперативность и профессионализм. Выручили, быстро среагировали на сжатые сроки и выдали превосходный результат. Изначально хотела мужской голос, но теперь рада, что обратилась именно к этому фрилансеру. Плюс еще очень приятный тактичный и предупредительный исполнитель. Мои рекомендации! (Чуть не забыла: голос и дикция супер)
Для Светланы озвучивала ролик. По оплате и ТЗ все гладко, четко и своевременно. Без проблем:) Спасибо большое! Буду рада сотрудничать с Вами вновь)
  • Похожие заказы

  • Создать видеоролик/озвучить

    Уважаемые фрилансеры! Есть необходимость сделать видео ролик и озвучить промо текст для него подготовленный. Язык озвучки - русский. Примеры подобных роликов и тематика в линках ниже: http://www.youtube.com/watch?v=IlRf2iu1OWc&amp;list=TLsj4kBb00hIs http://legrandis.com/page/amorey/ Текст ролика и другие интересующие детали. при общении в лс Ждем ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аудиоролик

    Нужен ролик для рекламы на радио. Длительность не более 30 секунд. Текстовка есть. Голос мужской. Интересные идеи приветствуются. От вас: цена, срок (только в проект).

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Озвучка 2х минутной речи и запись себя на камеру

    $250

    У нас есть проект. Есть текст с описанием проекта. Нужно записать себя на ролик, с зленым фоном позади себя и рассказывать по заранее заготовленному тексту о нашем проекте. пример тут: http://taoservice.ru/kak_eto_rabotaet Критерии к актеру: симпатичный, славянской внешности, ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Озвучить видео, на англ. язык

    $100

    Добрый день! Нужно озвучить это видео на англ язык https://www.youtube.com/watch?v=C-8nlF21r0Y субтитры есть Нужна девушка. Она может записать просто свой голос, я потом наложу звук сам.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Озвучка для презентации планшета

    текст в приложении требования к голосу, мужской, от 30 лет, чем старше, тем лучше нужны будут образцы голосов записать желательно до конца этой недели. оплата WM, Qiwi, сбер

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшифровка аудио-записи

    Необходимо расшифровать аудио-запись, продолжительность 9 минут. В дальнейшем планируется отдавать на расшифровку 1-3 записи в неделю. Оплата 10 руб / минута

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Записать сообщение на автоответчик

    Здравствуйте. Нужно записать сообщение на автоответчик, женский голос с легкой мелодией на фоне. По типу: Здравствуйте, вы позвонили в фирму Yandex, после сигнала, оставьте пожалуйста свой номер телефона, включая код города, как только будет свободный оператор он вам ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Голосовое приветствие

    Необходимо записать женским голосом приветствие: Здравствуйте. Вы позвонили в компанию “ПЭК”. Если Вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тональном режиме или дождитесь ответа секретаря.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад