Озвучить 5-ти минутный ролик-поздравление

Анна! Спасибо Вам огромное! За оперативность и профессионализм. Выручили, быстро среагировали на сжатые сроки и выдали превосходный результат. Изначально хотела мужской голос, но теперь рада, что обратилась именно к этому фрилансеру. Плюс еще очень приятный тактичный и предупредительный исполнитель. Мои рекомендации! (Чуть не забыла: голос и дикция супер)