Аудиоролик

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок161 просмотр
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Нужен ролик для рекламы на радио.

Длительность не более 30 секунд. Текстовка есть. Голос мужской.

Интересные идеи приветствуются.

От вас: цена, срок (только в проект).

10 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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