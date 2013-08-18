Аудиоролик

У нас есть проект. Есть текст с описанием проекта. Нужно записать себя на ролик, с зленым фоном позади себя и рассказывать по заранее заготовленному тексту о нашем проекте. пример тут: http://taoservice.ru/kak_eto_rabotaet Критерии к актеру: симпатичный, славянской внешности, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ролик для рекламы на радио.
Длительность не более 30 секунд. Текстовка есть. Голос мужской.
Интересные идеи приветствуются.
От вас: цена, срок (только в проект).
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