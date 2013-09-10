Озвучка обучалки для социальной игры

Имеется пошаговая обучалка (около 40 шагов), в каждом несколько предложений на русском языке. Нужно озвучить каждый шаг. Персонаж прикладывается (голос мужской, очень желательно какой-нибудь необычный). Плавная речь обязательна. Игра находится во ВКонтакте, то есть у исполнителя должен быть профиль в этой сети для доступа к игре. Пожалуйста, оставляйте ссылку на портфолио, с заинтересовавшими кандидатами свяжусь для согласования остальных деталей.