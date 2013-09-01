Озвучивание стихов

ОзвучиваниеЗакрыт12 заявок175 просмотров
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Необходимо озвучить 1000 четверостиший. Из них 500 - мужским голосом и 500 - женским. Срок - 1 месяц. При успешном сотрудничестве - постоянная удаленная работа.

10 лет назад
iko
64 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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