Озвучивание видео роликов

Здравствуйте!

Нужно озвучивать видео с кулинарными рецептами. Время одного видео в среднем 2-5 минут. Постоянно говорить не нужно это время - текст примерно такой: Нарезать ***, добавить ***, перемешать, посолить... + небольшое вступление и окончание. Все тексты пишем мы. От вас нужны только звуковые файлы с голосом. Планируем сотрудничество на постоянной основе.

Проект у нас "молодой", бюджет ограничен.

Ждем ваших предложений. Пишите ваши цены.