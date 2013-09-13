Необходимо озвучить 1000 четверостиший. Из них 500 - мужским голосом и 500 - женским. Срок - 1 месяц. При успешном сотрудничестве - постоянная удаленная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить презентацию в PowerPoint.
9 слайдов, примерно 4-5 минут общее время презентации.
Требования к исполнителям:
• Наличие портфолио
• Наличие положительных отзывов
Все материалы высылаю на почту по требованию, поэтому просьба сразу пишите e-mail.
От вас жду указание сроков и примерную стоимость.
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