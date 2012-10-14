Список литературы для диссертации

Добрый день.

Необходимо допечатать (распознать сканы), скомпоновать в один список и отсортировать по алфавиту список литературы для докторской диссертации. Делать это нужно из 5 источников, которые есть в отсканированном виде. Информация по источникам:

1) предыдущий список из диссертации

Отсюда в новый список нужно взять те источники, номера которых обведены в кружок

2) Публикации доктора Александрова

Отсюда надо перепечатать все публикации и патенты, за исключением тех, которые перечеркнуты. Награды ПИСАТЬ НЕ НАДО (они встречаются в одном месте).

Все источники отсюда надо будет поместить под буквой "А" (Александров), поместив фамилию Александров на первое место и отсортировав все по алфавиту.

3) Просто 1 название статьи из профильного журнала

4) Автореферат Липатова и источники из него

Нужно внести в список название автореферата Липатова, а также те источники из него, которые обведены в кружок.

5) Книга по хирургии

Нужно внести само название книги + все источники их нее, которые обведены в кружок.

Обращаю ваше внимание, что все источники нужно писать в строго установленном порядке: авторы - название работы - источник - год - страница (пример оформления, которому надо ОБЯЗАТЕЛЬНО следовать можно посмотреть в первом источнике). Если каких-то данных нет, я уточню, но пропусков быть не должно.

Сортировать по алфавиту, по фамилии первого автора; тут я думаю, все понятно.

Работу надо делать максимально внимательно, чтобы ничего не забыть и не переделывать.

Если что-то непонятно, я буду объяснять. Ну и вообще, чем смогу - помогу.

Сканы можно скачать тут: http://narod.ru/disk/61925441001.6a2e5e56c24f085c9beff665e4b1d585/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.7z.html

Жду ваших заявок, спасибо.

АПД. Бюджет пока не утвержден, поэтому просто предложите тот размер оплаты, который вам кажется оптимальным.