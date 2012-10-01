корректировка текста и исправление ошибок в англоязычном контенте на сайте знакомств.
Помощница на постоянную работу
Требуется помощница по работе с текстами на постоянную работу.
Обязанности:
1. Редактирование/компоновка неск.текстов в один из исходников, исходники предоставляются. Объём - 2-3 текста в день, иногда меньше. Тематика текстов психология.
2. Расшифровка аудио/видео записей. Объем - от 1 до нескольких записей в день разной длины (от неск.минут до 1,5 часов).
3. Написание продающих текстов. Если нет опыта - научим. Главное требование - иметь первичные знания о том, как пишутся продающие тексты. Объем - 2-3 прод.текстов в мес.
Требования: высокая ответственность, грамотность, опыт работы с компоновкой неск.текстов в один, возможность быть онлайн (аська, скайп) каждый день на связи (от 2 до 4 часов).
Будет оплачиваемое тестовое задание - расшифровка небольшого ролика, после которого я приму решение о принятии на постоянную работу.
Оплата фиксированная, вебмани, ежемесячно за отработанный месяц. Напишите, какая устроит Вас?
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