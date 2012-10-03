Срочно перевести аудиозапись тренинга в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки210 просмотров

срочно перевести аудиозапись тренинга в текст

нужно прямо сегодня

длительность 48 минут

пишите сразу в личку:

скайп: alfalom777

13 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dymova777
Стелла 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Молодца сказала - сделала мне все понравилось и работа и общение
Отличный заказчик, приятно работать. Интересное и четкое задание, достойная и быстрая оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Dymova777
Стелла 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
13 лет назад