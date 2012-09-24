Подготовить таблицу каталога товаров в exel

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки226 просмотров

Нужно заполнить таблицу каталога товаров в Exel названиями товаров, берутся отсюда http://www.azettler.com/index.php?id=product_finder, и дальше из подразделов по алфавиту http://www.azettler.com/index.php?id=electromechanical_relays_alpha и т.д., названиями и артикулами модификаций (берутся из pdf каждого товара) и их свойствами. Сохранить pdf и картинки с названиями товаров в папку.

Шаблон таблицы с указанием что откуда брать прилагается.

3 дня.

13 лет назад
elsifer
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Был
11 лет назад

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