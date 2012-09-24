Задание: проставить верные падежи названий куротов в xls-файле. Исходные данные: - Файл с 9491 строками названий курортов, в каждой исходное название и 4 падежа. - 5136 строк, где ...
Подготовить таблицу каталога товаров в exel
Нужно заполнить таблицу каталога товаров в Exel названиями товаров, берутся отсюда http://www.azettler.com/index.php?id=product_finder, и дальше из подразделов по алфавиту http://www.azettler.com/index.php?id=electromechanical_relays_alpha и т.д., названиями и артикулами модификаций (берутся из pdf каждого товара) и их свойствами. Сохранить pdf и картинки с названиями товаров в папку.
Шаблон таблицы с указанием что откуда брать прилагается.
3 дня.
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