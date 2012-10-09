Добрый день. Необходимо допечатать (распознать сканы), скомпоновать в один список и отсортировать по алфавиту список литературы для докторской диссертации. Делать это нужно из 5 источников, которые есть в отсканированном виде. Информация по ...
Расшифровка аудиофайла
Уважаемые коллеги!
Нужно расшифровать прилагаемый аудиофайл к 09 октября. Бюджет скромный. Оплата WebMoney.
Удачи. Ольга
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