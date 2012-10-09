Расшифровка аудиофайла

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен17 заявок249 просмотров

Уважаемые коллеги!

Нужно расшифровать прилагаемый аудиофайл к 09 октября. Бюджет скромный. Оплата WebMoney.

Удачи. Ольга

13 лет назад
pred-olga
Ольга 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Елена выполнила задание качественно и быстро. Работать с ней легко и приятно. Спасибо.
Ольга - отличный заказчик! Творческое задание понятное, отведено достаточное количество времени на его выполнение, оплата своевременная. Очень рада сотрудничеству! Надеюсь на дальнейшее совместное творчество.

Заявки фрилансеров

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад