Всегда приятно работать с такими заказчиками, как Елена! Очень порадовало четко поставленное задание. Сразу видно, что она профессионал и понимает, что четкое ТЗ - Это уже 75% дела. Поэтому работа шла легко и быстро, оплата всегда своевременная. Я очень рада сотрудничеству с Еленой. Надеюсь поработать еще не один раз!