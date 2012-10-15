elenkatric

Елена Катрич elenkatric

 
42 годаУкраина/Николаев
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Предлагаю вам свои услуги:

1. Тексты:

- рерайт статей практически любой тематики, рерайт под ключ;

- перевод: с русского на украинский, с украинского на русский;

- редактирование, вычитка текстов;

- расшифровка аудио записей.

Опыт работы 2 года.

Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.

Стоимость работы:

Рерайтинг - 1,5$ (45 рублей) за 1000 знаков;.

Редактирование/Корректировка - 0,3$ (10 рублей) за 1000 знаков.

Копирайтинг: новости/статьи/обзоры - 3$ (120 рублей) за 1000 знаков.

В ДЕНЬ делаю 100% рерайт 10-15 тысяч знаков.

Расшифровка аудио записей - 10$ за час (350 рублей).

При больших объёмах работы обязательные скидки!

Основная схема работы:

1. Обсуждение деталей работы;

2. Отправка четкого ТЗ;

3. Выбираете меня исполнителем проекта;

4. Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).

Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно.

Перевод с русского на украинский
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Отзывы заказчиков
webjema
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Подготовить 150 рецептов детского меню
Очень качественно, быстро, за вменяемые деньги. Очень адекватны и приятный в общении человек. Рекомендую сотрудничать.
Очень довольна сотрудничеством. Понятное задание, своевременная оплата. Заказчик всегда на связи, отвечает на возникающие в процессе работы вопросы. Буду рада дальнейшим совместным проектам. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг новостей
И снова только положительные эмоции от сотрудничества. Спасибо, Елена, ваши тексты могут стать образцом для написания действительно полезных новостей.
Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Новости для сайта
Елена, работать с вами одно удовольствие! Как всегда все вовремя. Тексты интересные, грамотные и уникальные. Спасибо!
Спасибо Ольге за интересный заказ! Ольга один из самых вежливых, приятных заказчиков. Задание четкое, ясное, оплата сразу после отправки проекта. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Lana_I
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг
Елена - один из немногих фрилансеров, которые ответственно относятся к своей работе. Рерайтинг выполняет быстро и качественно, учитывает все требования к текстам, всегда вовремя сдаёт готовый заказ. Рекомендую!
Всегда приятно работать с такими заказчиками, как Елена! Очень порадовало четко поставленное задание. Сразу видно, что она профессионал и понимает, что четкое ТЗ - Это уже 75% дела. Поэтому работа шла легко и быстро, оплата всегда своевременная. Я очень рада сотрудничеству с Еленой. Надеюсь поработать еще не один раз!
Ответный отзыв
kohosha
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
11 лет назад
Рерайт женской тематики
Оперативность и качество выполнения на высшем уровне! Спасибо огромное! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Екатерина - отличный заказчик! Понятное задание, своевременная оплата! Очень довольна сотрудничеством! Продолжаю работать с Екатериной и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#289
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
от 2 дней
#94
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#87
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3567