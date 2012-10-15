Елена Катрич elenkatricelenkatric
Предлагаю вам свои услуги:
1. Тексты:
- рерайт статей практически любой тематики, рерайт под ключ;
- перевод: с русского на украинский, с украинского на русский;
- редактирование, вычитка текстов;
- расшифровка аудио записей.
Опыт работы 2 года.
Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.
Стоимость работы:
Рерайтинг - 1,5$ (45 рублей) за 1000 знаков;.
Редактирование/Корректировка - 0,3$ (10 рублей) за 1000 знаков.
Копирайтинг: новости/статьи/обзоры - 3$ (120 рублей) за 1000 знаков.
В ДЕНЬ делаю 100% рерайт 10-15 тысяч знаков.
Расшифровка аудио записей - 10$ за час (350 рублей).
При больших объёмах работы обязательные скидки!
Основная схема работы:
1. Обсуждение деталей работы;
2. Отправка четкого ТЗ;
3. Выбираете меня исполнителем проекта;
4. Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).
Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно.
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