Нужен ответственный исполнитель для выполнения периодических заказов на рерайтинг. Тематика — мобильные телефоны, компьютеры и т.д. (новости). Пример новости: http://korrespondent.net/business/web/1375614-stalo-izvestno-kogda-apple-vypustit-operacionnuyu-sistemu-mac-os-x-mountain-lion Объем каждого текста - около 1500 знаков. Желательно быть онлайн в рабочие дни. Заказы будут почти каждый день (от 1 ...
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен качественный рерайтинг текстов двух-трех новостей. Тематика - мобильные телефоны, компьютеры. Пример новости: http://korrespondent.net/business/web/1375614-stalo-izvestno-kogda-apple-vypustit-operacionnuyu-sistemu-mac-os-x-mountain-lion Объем каждого текста около 1500 знаков. Сделать нужно сегодня. Оплата вмр. В заявке просьба указать цену, сроки выполнения и ссылки на примеры работ. Спасибо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Всегда приятно работать с такими заказчиками, как Елена! Очень порадовало четко поставленное задание. Сразу видно, что она профессионал и понимает, что четкое ТЗ - Это уже 75% дела. Поэтому работа шла легко и быстро, оплата всегда своевременная. Я очень рада сотрудничеству с Еленой. Надеюсь поработать еще не один раз!
Ответный отзыв
Елена - один из немногих фрилансеров, которые ответственно относятся к своей работе. Рерайтинг выполняет быстро и качественно, учитывает все требования к текстам, всегда вовремя сдаёт готовый заказ. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Елене за проект! Все отлично - четкое и понятное задание, доброе отношение, моментальная оплата. Рекомендую ее как ответственного заказчика. Удачи Вам!
Ответный отзыв
Отличная работа, четкое соблюдение сроков. Спасибо Елене за "скорую помощь" с рерайтингом двух статей :) С удовольствием буду обращаться в дальнейшем.