Рерайтинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок240 просмотров

Нужен ответственный исполнитель для выполнения периодических заказов на рерайтинг.

Тематика — мобильные телефоны, компьютеры и т.д. (новости).

Пример новости: http://korrespondent.net/business/web/1375614-stalo-izvestno-kogda-apple-vypustit-operacionnuyu-sistemu-mac-os-x-mountain-lion

Объем каждого текста - около 1500 знаков.

Желательно быть онлайн в рабочие дни.

Заказы будут почти каждый день (от 1 до 4 новостей).

Начать нужно сегодня.

Оплата вебмани.

В заявке просьба указать цену, сроки написания 1 текста и ссылки на примеры ваших работ (надеюсь увидеть качественный и грамотный рерайтинг).

Спасибо.

13 лет назад
Lana_I
44 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Елена - один из немногих фрилансеров, которые ответственно относятся к своей работе. Рерайтинг выполняет быстро и качественно, учитывает все требования к текстам, всегда вовремя сдаёт готовый заказ. Рекомендую!
Всегда приятно работать с такими заказчиками, как Елена! Очень порадовало четко поставленное задание. Сразу видно, что она профессионал и понимает, что четкое ТЗ - Это уже 75% дела. Поэтому работа шла легко и быстро, оплата всегда своевременная. Я очень рада сотрудничеству с Еленой. Надеюсь поработать еще не один раз!

Заявки фрилансеров

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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