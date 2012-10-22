Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
Рерайтинг
Нужен ответственный исполнитель для выполнения периодических заказов на рерайтинг.
Тематика — мобильные телефоны, компьютеры и т.д. (новости).
Пример новости: http://korrespondent.net/business/web/1375614-stalo-izvestno-kogda-apple-vypustit-operacionnuyu-sistemu-mac-os-x-mountain-lion
Объем каждого текста - около 1500 знаков.
Желательно быть онлайн в рабочие дни.
Заказы будут почти каждый день (от 1 до 4 новостей).
Начать нужно сегодня.
Оплата вебмани.
В заявке просьба указать цену, сроки написания 1 текста и ссылки на примеры ваших работ (надеюсь увидеть качественный и грамотный рерайтинг).
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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