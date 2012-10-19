Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
Написать биографию на основе резюме.
Придумать и написать биографию для 8 сотрудников компании для размещения в разделе" персонал", основываясь 7на их резюме. Также можно придумывать дополнительно какие-либо факты о карьере или образовании сотрудников. Резюме их я вышлю. Текст нужен длиной по 1000 символов.
Пример готовых текстов:
http://morshin.net/sotrudniki.html
Текст должен быть очень уникальным (от 95% при 5 шингле).
Текст должен быть грамотным, человекочитаемым. Грамотность текста проверяется заказчиком.
Проверка текста с помощью miratools.
Цена 60р/1000 символов.
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