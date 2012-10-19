Написать биографию на основе резюме.

Светлана как копирайтер проявила настоящий профессионализм. Тексты были написаны не просто понятным грамотным языком, но их еще и инетересно читать. Хотя, казалось бы, что может быть интересного в биографиях сотрудников? И, главное, что все это - с крайне высокой уникальностью, которой довольно сложно достичь. Работа была принята сразу - не пришлось вносить доработок, что тоже меня порадовало как заказчика. Это - редкость в наши дни. В будущем планирую дальше сотрудничать со Светланой - и вам советую! Светлана на фотках еще и хороша собой. А прибавив ее профессиональную привлекательность и корыстную перспективу получить скидку, я бы с удовольствием сходил бы с ней на коктейль, если бы жил в Киеве.