Написать биографию на основе резюме.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок202 просмотра

Придумать и написать биографию для 8 сотрудников компании для размещения в разделе" персонал", основываясь 7на их резюме. Также можно придумывать дополнительно какие-либо факты о карьере или образовании сотрудников. Резюме их я вышлю. Текст нужен длиной по 1000 символов.

Пример готовых текстов:

http://morshin.net/sotrudniki.html

Текст должен быть очень уникальным (от 95% при 5 шингле).

Текст должен быть грамотным, человекочитаемым. Грамотность текста проверяется заказчиком.

Проверка текста с помощью miratools.

Цена 60р/1000 символов.

13 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
7 дней
Светлана как копирайтер проявила настоящий профессионализм. Тексты были написаны не просто понятным грамотным языком, но их еще и инетересно читать. Хотя, казалось бы, что может быть интересного в биографиях сотрудников? И, главное, что все это - с крайне высокой уникальностью, которой довольно сложно достичь. Работа была принята сразу - не пришлось вносить доработок, что тоже меня порадовало как заказчика. Это - редкость в наши дни. В будущем планирую дальше сотрудничать со Светланой - и вам советую! Светлана на фотках еще и хороша собой. А прибавив ее профессиональную привлекательность и корыстную перспективу получить скидку, я бы с удовольствием сходил бы с ней на коктейль, если бы жил в Киеве.
В последнее время мне везет на классных заказчиков! Задание было сложным для меня, поэтому пришлось увеличить время выполнения проекта. За это Евгений не только не психанул, а еще и... ВНИМАНИЕ... доплатил 20% за сложность работы. Вот так. Добавьте к портрету заказчика еще непотопляемое чувство юмора и Вы получите полноценную картину его светлого образа. Евгений! Мне понравилось наше сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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