Подготовка текстов юр.тематики

Тексты должны быть интересными, показывающими проблему клиента и возможные варианты её решения силами наших специалистов. Цитирование законов не требуется, но могут быть отдельные ссылки на статьи.

Во вложении представлены названия страницы и ключевые слова.

От Вас необходимо указание сроков выполнения, крайне желательно наличие опыта написания текстов по юр. тематике и аналогичным областям.