Рерайтер/копирайтер для туристического портала

Рирайт и копирайт. Формирование базы данных стран, городов, достопримечательностей, событий. Поля по каждому обекту готовят копипастеры (3 варианта текста на каждое инф.поле). Вы делаете из 3 текстов один в формате рирайта + копирайт на смысловые блоки (например, общая информация о стране) и рирайт для простых полей.